С детьми провели инструктаж безопасности
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД проинспектировали места отдыха детей и подростков и провели с ними инструктажи безопасности. Целевой аудиторией тематических занятий стали юные велосипедисты.
Во время бесед автоинспекторы напомнили юным участникам дорожного движения о безопасном поведении на дороге, обратив при этом особое внимание на соблюдение правил движения при езде по проезжей части и тротуаре на велосипеде и самокате.
- При пересечении дороги по пешеходному переходу, вы должны спешиться и катить велосипед рядом с собой, - добавили полицейские.
Также школьников предупредили, что безопаснее всего кататься в местах, где нет доступа для проезда транспортных средств, и напомнили, что выезд на дороги общего пользования разрешён только подросткам старше 14 лет.
Для закрепления знаний сотрудники ГИБДД провели с детьми викторину: ребята должны были ответить на вопросы о правильном поведении в разных дорожных ситуациях.
По окончании блиц-опроса всем участникам подарили световозвращающие элементы и памятки по безопасному вождению велосипеда.
В Улан-Удэ юными велосипедистами подарили «безопасные» аксессуары
Общество, Фото:
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