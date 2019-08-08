В Улан-Удэ юными велосипедистами подарили «безопасные» аксессуары

Общество, Фото: МВД по Бурятии

С детьми провели инструктаж безопасности



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД проинспектировали места отдыха детей и подростков и провели с ними инструктажи безопасности. Целевой аудиторией тематических занятий стали юные велосипедисты.



Во время бесед автоинспекторы напомнили юным участникам дорожного движения о безопасном поведении на дороге, обратив при этом особое внимание на соблюдение правил движения при езде по проезжей части и тротуаре на велосипеде и самокате.



- При пересечении дороги по пешеходному переходу, вы должны спешиться и катить велосипед рядом с собой, - добавили полицейские.



Также школьников предупредили, что безопаснее всего кататься в местах, где нет доступа для проезда транспортных средств, и напомнили, что выезд на дороги общего пользования разрешён только подросткам старше 14 лет.



Для закрепления знаний сотрудники ГИБДД провели с детьми викторину: ребята должны были ответить на вопросы о правильном поведении в разных дорожных ситуациях.



По окончании блиц-опроса всем участникам подарили световозвращающие элементы и памятки по безопасному вождению велосипеда.