В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии

Победитель получит приз зрительских симпатий
С 12 по 14 августа в детском оздоровительно-образовательном центре «Огонёк» Улан-Удэ пройдёт республиканский конкурс профессионального мастерства «Вожатый года-2019», где соберутся лучшие вожатые Бурятии. В течение трёх дней они будут проходит испытания, где должны показать свои знания и умения в профессиональной сфере.
Сегодня стартовало интернет-голосование среди участников конкурса. Победитель данного этапа получит приз зрительских симпатий, а также право выбрать порядковый номер выступления в конкурсных испытаниях «Визитка», «Отрядное дело», «Игра с детьми». Проголосовать за лучшего вожатого можно в группе «Вожатый года-2019» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия, «Вожатый года»
– ежегодный конкурс, который проходит уже четвёртый год подряд. В 2018 году победителем стал Алдар Шагжиев.
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Победитель получит приз зрительских симпатий
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