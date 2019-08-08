 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

07 Августа

Популярное

Опубликована программа чемпионата РФ по стрельбе из лука в Иркутске

Опубликована программа чемпионата РФ по стрельбе из лука в Иркутске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вход для зрителей свободный

С 14 по 18 августа в Иркутске на стадионе «Труд» состоится чемпионат России по стрельбе из лука. Вход для зрителей в дни проведения соревнований будет свободным, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

Заявки на участие подали более 200 участников из 23 регионов страны. Среди них титулованные спортсмены – серебряные призёры в команде XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Ксения Перова (Свердловск), Туяна Дашидоржиева (Чита), Инна Степанова (Улан-Удэ), бронзовый призёр XXIX Олимпийских игр в Пекине Баир Бадёнов (Чита), чемпион Всемирной летней Универсиады 2019 года в Неаполе Антон Булаев (Челябинск), чемпионы Европы в команде 2018 года Арсалан Балданов, Виталий Попов, Галсан Базаржапов и другие победители и призёры международных соревнований.

Программа соревнований

14 августа
10:00-14:00 – официальная тренировка,
15:00 – культурная программа.

15 августа
10:00-14:00 – соревнования среди мужчин на дистанциях 90 и 70 метров (классический и блочный лук),
14:30 – торжественная церемония открытия,
15:00-19:00 – соревнования среди женщин на дистанциях 70 и 60 метров (классический и блочный лук).

16 августа
10:00-14:00 – соревнования среди мужчин на дистанциях 50 и 30 метров (классический и блочный лук),
14:00-18:00 – соревнования среди женщин на дистанциях 50 и 30 метров (классический и блочный лук).

17 августа
10:00-18:00 – личные и командные финалы до ½ на дистанциях 70 и 50 метров.

18 августа
10:00-14:00 – финалы на дистанциях 70 и 50 метров,
16:00 – церемония награждения.


спорт стрельба из лука чемпионат России Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутск примет фестиваль уличного кино
Иркутск примет фестиваль уличного кино
Общество, 08.08.2019
За два дня зрители могут посмотреть и оценить 10 короткометражек молодых режиссёров
В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии
В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии
Общество, 08.08.2019
Победитель получит приз зрительских симпатий
В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада
В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада
Общество, 08.08.2019
Её проведут в сентябре в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
Общество, 08.08.2019
В «Кубке горсовета» примут участие более 300 теннисистов из России, Китая и Монголии
День физкультурника отметят в Забайкалье
День физкультурника отметят в Забайкалье
Общество, 08.08.2019
Основные спортивные мероприятия состоятся 10 августа
В Чите пройдёт ежегодный фестиваль СМИ
В Чите пройдёт ежегодный фестиваль СМИ
Общество, 08.08.2019
Одной из тем обсуждений станет формирование положительного образа дальневосточного региона
В Иркутской области стартует фестиваль русской оперы
В Иркутской области стартует фестиваль русской оперы
Общество, 08.08.2019
Две оперы Римского-Корсакова покажут под открытым небом на территории этномузея «Тальцы»
В Улан-Удэ состоятся межрегиональные «битвы» по воркауту
В Улан-Удэ состоятся межрегиональные «битвы» по воркауту
Общество, 08.08.2019
На соревнования приедут спортсмены из Забайкалья
Иркутяне установили в Монголии памятник маршалу Жукову
Иркутяне установили в Монголии памятник маршалу Жукову
Общество, 08.08.2019
Он расположен в новом сомонном центре Халхин-Гол
В Бурятию впервые приедет Российский молодёжный симфонический оркестр
В Бурятию впервые приедет Российский молодёжный симфонический оркестр
Общество, 08.08.2019
Он даст концерт в Русском драматическом театре в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны»
В Иркутской области приставы вынудили ликвидировать свалки
В Иркутской области приставы вынудили ликвидировать свалки
Общество, 08.08.2019
Несанкционированные свалки убрали после наложения штрафов
В Чите задержали ОПГ сутенёров
В Чите задержали ОПГ сутенёров
Общество, 08.08.2019
Проститутки платили штрафы и подвергались угрозам
В Улан-Удэ подорожал бензин
В Улан-Удэ подорожал бензин
Общество, 08.08.2019
За прошедшую неделю в городе выросли цены на бензин всех марок

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^