Опубликована программа чемпионата РФ по стрельбе из лука в Иркутске

Вход для зрителей свободный







С 14 по 18 августа в Иркутске на стадионе «Труд» состоится чемпионат России по стрельбе из лука. Вход для зрителей в дни проведения соревнований будет свободным, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.







Заявки на участие подали более 200 участников из 23 регионов страны. Среди них титулованные спортсмены – серебряные призёры в команде XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Ксения Перова (Свердловск), Туяна Дашидоржиева (Чита), Инна Степанова (Улан-Удэ), бронзовый призёр XXIX Олимпийских игр в Пекине Баир Бадёнов (Чита), чемпион Всемирной летней Универсиады 2019 года в Неаполе Антон Булаев (Челябинск), чемпионы Европы в команде 2018 года Арсалан Балданов, Виталий Попов, Галсан Базаржапов и другие победители и призёры международных соревнований.

10:00-14:00 – официальная тренировка,15:00 – культурная программа.10:00-14:00 – соревнования среди мужчин на дистанциях 90 и 70 метров (классический и блочный лук),14:30 – торжественная церемония открытия,15:00-19:00 – соревнования среди женщин на дистанциях 70 и 60 метров (классический и блочный лук).10:00-14:00 – соревнования среди мужчин на дистанциях 50 и 30 метров (классический и блочный лук),14:00-18:00 – соревнования среди женщин на дистанциях 50 и 30 метров (классический и блочный лук).10:00-18:00 – личные и командные финалы до ½ на дистанциях 70 и 50 метров.10:00-14:00 – финалы на дистанциях 70 и 50 метров,16:00 – церемония награждения.