В Забайкалье лётчики перехватили и уничтожили «разведчиков»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Учебные полёты состоялись на высоте 15 тысяч метров и на сверхзвуком режиме



В Забайкальском крае экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отдельного истребительного авиаполка Восточного военного округа провели перехват «разведчиков» условного противника, обнаруженных в воздухе.



Полёты состоялись в рамках лётно-тактического учения, особенностью которого стало применение техники пилотирования в стратосфере на высоте около 15 тысяч метров.



Во время учений лётчики выполнили воздушное патрулирование и отработали пилотирование по заданному маршруту.



После обнаружения самолётов-разведчиков условного противника, в роли которых выступила пара Су-30СМ, лётчики провели их перехват и условное уничтожение электронными пусками ракет класса «воздух-воздух», сообщает пресс-служба министерства обороны.



В ходе полётов применялся переход на сверхзвуковой режим.



Уходя от средств ПВО «противника», экипажи совершенствовали навыки выполнения фигур сложного пилотажа.



Также были выполнены элементы аэронавигации и посадка на условно заражённый аэродром.