Учебные полёты состоялись на высоте 15 тысяч метров и на сверхзвуком режиме
В Забайкальском крае экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отдельного истребительного авиаполка Восточного военного округа провели перехват «разведчиков» условного противника, обнаруженных в воздухе.
Полёты состоялись в рамках лётно-тактического учения, особенностью которого стало применение техники пилотирования в стратосфере на высоте около 15 тысяч метров.
Во время учений лётчики выполнили воздушное патрулирование и отработали пилотирование по заданному маршруту.
После обнаружения самолётов-разведчиков условного противника, в роли которых выступила пара Су-30СМ, лётчики провели их перехват и условное уничтожение электронными пусками ракет класса «воздух-воздух», сообщает пресс-служба министерства обороны.
В ходе полётов применялся переход на сверхзвуковой режим.
Уходя от средств ПВО «противника», экипажи совершенствовали навыки выполнения фигур сложного пилотажа.
Также были выполнены элементы аэронавигации и посадка на условно заражённый аэродром.
В Забайкалье лётчики перехватили и уничтожили «разведчиков»
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