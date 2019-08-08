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В Забайкалье лётчики перехватили и уничтожили «разведчиков»

В Забайкалье лётчики перехватили и уничтожили «разведчиков»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Учебные полёты состоялись на высоте 15 тысяч метров и на сверхзвуком режиме

В Забайкальском крае экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отдельного истребительного авиаполка Восточного военного округа провели перехват «разведчиков» условного противника, обнаруженных в воздухе.

Полёты состоялись в рамках лётно-тактического учения, особенностью которого стало применение техники пилотирования в стратосфере на высоте около 15 тысяч метров.

Во время учений лётчики выполнили воздушное патрулирование и отработали пилотирование по заданному маршруту.

После обнаружения самолётов-разведчиков условного противника, в роли которых выступила пара Су-30СМ, лётчики провели их перехват и условное уничтожение электронными пусками ракет класса «воздух-воздух», сообщает пресс-служба министерства обороны.

В ходе полётов применялся переход на сверхзвуковой режим.

Уходя от средств ПВО «противника», экипажи совершенствовали навыки выполнения фигур сложного пилотажа.

Также были выполнены элементы аэронавигации и посадка на условно заражённый аэродром.
ВВО учения
 
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