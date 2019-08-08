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Выпускники вузов МЧС пополнили ряды бурятских спасателей

Выпускники вузов МЧС пополнили ряды бурятских спасателей
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Состоялась церемония представления молодых офицеров 

В Главном управлении МЧС России по Бурятии состоялась церемония представления молодых офицеров, завершивших в этом году обучение в ВУЗах МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Семь выпускников, имеющих звание лейтенант и специальное звание лейтенант внутренней службы, приступили к исполнению служебных обязанностей и поставлены на все виды довольствия. Каждый из них выбрал должность по специальности, кто-то станет начальником караула пожарной части, а некоторые приступят к проверке объектов в качестве инспектора надзорной деятельности.

В первый день службы молодые лейтенанты встретились с начальником Главного управления МЧС России по республике генерал-майором внутренней службы Александром Марковым.

– Сегодня вы пополнили ряды сотрудников Главного управления МЧС России по Бурятии. Уверен, что вы покажете высокий уровень профессионализма при выполнении поставленных задач. Желаю вам успехов в службе, не останавливайтесь на достигнутом. Вы всегда должны с честью нести звание офицера, – напутствовал новобранцев генерал Александр Марков.
В ведомстве отмечают, что для созданы все условия, которые позволят вчерашним курсантам в нормальном режиме войти в свои должности.

– Я очень горд, что вступил в ряды сотрудников Главного управления МЧС России по республике и приложу все усилия для совершенствования своих навыков во благо граждан Бурятии, – рассказал выпускник Академии гражданской защиты МЧС России лейтенант Александр Афанасьев.
МЧС
 
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