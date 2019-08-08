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День физкультурника отметят в Забайкалье

День физкультурника отметят в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
Основные спортивные мероприятия состоятся 10 августа

С 9 по 10 августа в Забайкальском крае пройдёт большая спортивная программа в рамках празднования Дня физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

9 августа в 14:00 состоится торжественное мероприятие в читинском КДЦ «Родина», посвящённое Всероссийскому дню физкультурника. Основные спортивно-массовые празднества развернутся 10 августа с 12:00 на столичной площади имени Ленина. В рамках Дня физкультурника на площади проведут фитнес-разминку, турнир по бадминтону, соревнования по воркауту, игру «Корн Холл», квест по спортивному ориентированию «Лабиринт».

Также 10 августа в 10:00 состоятся три турнира:
- всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч» на универсальных спортивных площадках стадиона «Локомотив» в Чите и центральном стадионе в Нерчинске;
- региональный этап всероссийских соревнований детского дворового футбола 6х6 на запасном поле стадиона «Локомотив» в Чите;
- XVI традиционная спартакиада коллективов физической культуры городского округа «Город Чита» на стадионе «Юность».
спорт день физкультурника Чита Забайкальский край Нерчинск
 
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