Чаще всего санавиация экстренно транспортирует больных с черепно-мозговыми травмами, инсультами
Медики рассказали о работе единственной в Бурятии вертолётной площадки на базе центральной районной больницы. Всего с начала работы площадки было совершено 26 вылетов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2017 года в Тункинской ЦРБ появилась вертолётная площадка, призванная решить проблему районного здравоохранения по быстрой и безопасной транспортировке пациентов в самых тяжёлых случаях.
- Больных транспортируем в республиканские учреждения. Чаще всего транспортируются с черепно-мозговыми травмами, инсультами, острым кардиальным синдромом, также вывозим женщин с осложнённой беременностью, - сообщили «Байкал-Daily» в Тункинской районной больнице.
Также достаточно часто нуждаются в экстренной транспортировке пострадавшие в ДТП. И в 2018 году с помощью санавиации доставили в республиканские учреждения 17 человек, попавших в аварию, в 2019 году - 6 человек.
Были случаи в больнице, когда в экстренной помощи нуждались туристы, получившие повреждения при совершении восхождения на горные вершины.
Медики отмечают удобство и быструю и безопасную транспортировку «тяжёлых» пациентов, которая стала возможно благодаря открытию вертолётной площадки.
- Удобно стало, потому что с хирургического отделения мы напрямую транспортируем больных вертолётом. Мы раньше больных сначала увозили в аэропорт, с аэропорта они вылетали, а сейчас можно прямо с больницы, - заключили в Тункинской ЦРБ.
В Бурятии с единственной вертолётной площадки на базе районной больницы совершено 26 вылетов
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