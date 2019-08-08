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В Бурятии локализовали лесной пожар среди скал

В Бурятии локализовали лесной пожар среди скал
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
До очага лесники дошли пешком

Грозовой пожар обнаружили 27 июля в горной труднодоступной местности Северо-Байкальского района Бурятии. На тушении очага работала группа из 25 человек сотрудников районного лесхоза и Закаменского авиаотделения Авиалесоохраны республики.

Пожар находился на горе, среди скал. Доехать на автомобиле до очага было невозможно – лесники с инвентарём отправились на тушение пешком.

- В жаркую погоду, отбиваясь от мошкары, лесники взбирались на крутые каменистые склоны. Из-за сильного шквалистого ветра огонь быстро распространился, начался верховой пожар, пришлось срочно отводить людей, иначе они могли погибнуть, - отмечают в пресс-службе РАЛХ

За несколько дней площадь выросла с 80 гектаров до 480. В штормовой ветер, лесники пытались остановить огонь - вручную проделывали минерализованные полосы, отгребая валуны и лесную подстилку – мох, листву, ветки.

5 августа пожар удалось локализовать. Сейчас часть группы дотушивает очаг, а часть уже отправилась на следующий пожар.
лесной пожар
 
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