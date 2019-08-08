До очага лесники дошли пешком
Грозовой пожар обнаружили 27 июля в горной труднодоступной местности Северо-Байкальского района Бурятии. На тушении очага работала группа из 25 человек сотрудников районного лесхоза и Закаменского авиаотделения Авиалесоохраны республики.
Пожар находился на горе, среди скал. Доехать на автомобиле до очага было невозможно – лесники с инвентарём отправились на тушение пешком.
- В жаркую погоду, отбиваясь от мошкары, лесники взбирались на крутые каменистые склоны. Из-за сильного шквалистого ветра огонь быстро распространился, начался верховой пожар, пришлось срочно отводить людей, иначе они могли погибнуть, - отмечают в пресс-службе РАЛХ
За несколько дней площадь выросла с 80 гектаров до 480. В штормовой ветер, лесники пытались остановить огонь - вручную проделывали минерализованные полосы, отгребая валуны и лесную подстилку – мох, листву, ветки.
5 августа пожар удалось локализовать. Сейчас часть группы дотушивает очаг, а часть уже отправилась на следующий пожар.
В Бурятии локализовали лесной пожар среди скал
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В мероприятии приняли участие представители Селенгинского и Кяхтинского районов
Он проник в него под предлогом установки ТВ-приставки
До очага лесники дошли пешком
За четыре дня уровень воды реки снизился на 35 сантиметров
Были учтены пожелания горожан
Строительство завершится в 2022 году
Его назвали «первой живой каруселью»
Мужчина перепутал дом своего друга с домом соседки
Это связанно с капитальным ремонтом трамвайных путей на «кольце»
Мужчина хотел получить несуществующее наследство
Мужчина уже 20 лет употребляет наркотики
Военнослужащие отработают задачи по совместному уничтожению противника и защите населённого пункта
Состоялся рейд по предупреждению ЧП с детьми на водоёмах
Ущерб фермер оценил в 100 тысяч рублей
Сергей Шереметьев рассказал, как обстоят дела с восхождением на вершины в республике, и можно ли считать Бурятию Меккой для альпинистов