Они вырубили более тысячи деревьев
В Забайкальском крае правоохранители задержали участника организованной преступной группы. Он заключил с прокурором соглашение о сотрудничестве. В результате было возбуждено 7 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
При содействии участника группировки, были изъята древесина на сумму долее 180 тысяч рублей, тракторы, прицепы для перевозки заготовленной древесины, грузовые автомобили, пилорама.
Выяснилось, что в Карымском районе, что в феврале прошлого года местный житель создал ОПГ под своим руководством для рубки деревьев, вывоза древесины, её переработки и сбыта.
Лидер группировки предоставлял трактора и бензомоторные пилы для незаконной заготовки древесины. Также он занимался подбором участников группы, которые хорошо знают местность, имеют навыки заготовки и транспортировки древесины. Он принимал участие в подборе мест рубки и сбыта.
Кроме того, он перерабатывал древесину на своей пилораме. Для её перевозки он также предоставил грузовик, которым управлял сам.
«Чёрные лесорубы» уничтожили более тысячи жизнеспособных деревьев с февраля 2018 года по апрель 2019 года. Причинён ущерб более 2 миллионов 700 тысяч рублей.
ОПГ состояла из руководителя и пяти других её членов, которые неофициально на протяжении длительного времени работали у него в хозяйстве.
Наложен арест на принадлежащие руководителю грузовые автомобили, КаМАЗ, Урал, два грузовых фургона, автомобиль Лексус.
В Забайкалье «чёрные лесорубы» спилили деревьев почти на 3 млн. рублей
Общество, Фото:
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