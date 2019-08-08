В Улан-Удэ состоятся межрегиональные «битвы» по воркауту

На соревнования приедут спортсмены из Забайкалья
В столице Бурятии пройдут межрегиональные соревнования по воркауту «Workout Battle’s». К участию допускаются все возрастные категории любителей уличного спорта. Помимо местных команд, приглашены гости из Читы.
Турнир проведут в два этапа. Начнутся соревнования с отборочного тура 14 августа в парке имени С. Н. Орешкова. Сами воркаут-баттлы состоятся 16 августа в парке им. Д. Ж. Жанаева. А 17 августа победителей наградят в парке «Юбилейный». Об этом сообщают организаторы турнира – дирекция по паркам культуры и отдыха и команда «Workout_ant».
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