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В Улан-Удэ уровень воды в Селенге снизился ещё на 10 сантиметров

В Улан-Удэ уровень воды в Селенге снизился ещё на 10 сантиметров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
За четыре дня уровень воды реки снизился на 35 сантиметров

Спад воды на реке Селенга продолжается. По состоянию на 8:00 8 августа уровень воды в реке Селенге в целом составил 175 см. Общее понижение за сутки составило 10 см., сообщает управление по информационной политике.

Наибольший подъём уровня воды в Селенге был зафиксирован 4 августа, тогда он достиг 210 см. С 5 августа началось постепенное снижение уровня воды реки. За четыре дня уровень воды снизился на 35 сантиметров.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ грунтовыми водами подтопило 3 жилых дома в ДНТ «Весна» и 151 подвал в домах горожан, расположенных в низменных участках местности. 
подтопление уровень воды
 
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