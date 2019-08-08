В Улан-Удэ изменили дизайн-проект благоустройства улицы Фрунзе

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Были учтены пожелания горожан



Накануне состоялось заседание экспертной группы по предложениям, поступившим во время проведения общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства бульвара по улице Фрунзе в Улан-Удэ.



- Экспертами рассмотрены все предложения горожан. В дизайн-проекте будет предусмотрено благоустройство территории бульвара от улицы Борсоева до проспекта Победы, устройство пешеходной зоны, детской площадки, ливневой канализации, установка камер видеонаблюдения. Предусмотрено озеленение территории с монтажом системы водополива, учтены предложения жителей по сокращению количества скамеек и исключению сквозного проезда на благоустраиваемом участке, - сообщает управление по информационной политике.



Сквер будет благоустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».