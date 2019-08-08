В Бурятию впервые приедет Российский молодёжный симфонический оркестр

Он даст концерт в Русском драматическом театре в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны»







9 сентября в 19:00 в Русском драматическом театре выступит коллектив блистательных молодых музыкантов – Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Концерт пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Солист – лауреат I премии Международного конкурса им. П. И. Чайковского(скрипка).Ведущий – музыковед, музыкальный критик, кандидат искусствоведенияРоссийский национальный молодёжный симфонический оркестр – уникальный музыкальный коллектив. Он был создан в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ в рамках Национального проекта «Культура». По результатам всероссийского конкурса в оркестр вошли 100 лучших молодых исполнителей из 27 регионов страны.Миссия молодёжного оркестра — взрастить всесторонне развитое, профессиональное, востребованное и любящее свое дело новое поколение артистов. Участники оркестра – это будущая элита симфонического искусства. С молодыми музыкантами РНМСО выступают и занимаются дирижеры мирового уровня (Валерий Гергиев, Михаил Юровский, Владимир Федосеев, Александр Сладковский) и концертмейстеры лучших оркестров России и Европы.