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В Улан-Удэ изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов и трамвая

В Улан-Удэ изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов и трамвая
Общество, 
Это связанно с капитальным ремонтом трамвайных путей на «кольце»

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные запланировано проведение капитального ремонта трамвайных путей на кольцевой развязке - пересечение ул. Ключевской и пр. Автомобилистов со стороны остановки «Товары Бурятии». 

С 23:00 9 августа до 6:00 12 августа будет изменена схема движения автобусов маршрутов № 33, 44, 57, 100, 100с.

Объезд закрытого для движения автомобильного переезда будет осуществляться через переезд перед остановкой «Товары Бурятии».

Изменится также схема трамвайного маршрута № 4. Трамваи будут следовать по маршруту: «ЛВРЗ - Центральный рынок – Лицей № 24 – 40 квартал (пр. Строителей) – Мелькомбинат», сообщает комитет по информационной политики.
трамвай ремонтные работы
 
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