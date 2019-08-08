В Улан-Удэ изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов и трамвая





С 23:00 9 августа до 6:00 12 августа будет изменена схема движения автобусов маршрутов № 33, 44, 57, 100, 100с.



Объезд закрытого для движения автомобильного переезда будет осуществляться через переезд перед остановкой «Товары Бурятии».



Изменится также схема трамвайного маршрута № 4. Трамваи будут следовать по маршруту: «ЛВРЗ - Центральный рынок – Лицей № 24 – 40 квартал (пр. Строителей) – Мелькомбинат», сообщает комитет по информационной политики.