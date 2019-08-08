Житель Иркутской области перевёл 4 тысячи долларов США псевдо-юристу

Мужчина хотел получить несуществующее наследство



В Иркутской области 54-летний житель Братска заявил в полицию о том, что неизвестные обманули его и украли около 4 тысяч долларов США.



Выяснилось, что в августе 2018 года на электронную почту потерпевшего пришло письмо о необходимости вступления в наследство скончавшегося в одной из азиатских стран родственника.



- Несмотря на то, что о существовании почившего ранее ему ничего не было известно, мужчина решил, что может побороться за наследство, составившее в пересчёте на российскую валюту сумму, превышающую 2 миллиарда рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Отстоять право на эти деньги ему должен был помочь адвокат, услуги которого наследнику необходимо оплатить заранее. Гонорар юристу братчанин переводил частями в течение месяца. Но миллиардером так и не стал.



- В настоящее время по материалам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в крупном размере», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - заключили в ведомстве.



Полиция предполагает, что рассылка подобных сообщений о наследстве может осуществляться из-за рубежа.