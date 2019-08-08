Мужчина уже 20 лет употребляет наркотики
7 августа в 104 микрорайоне Улан-Удэ сотрудники ДПС остановили 62-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и не слез со своего транспорта.
У пенсионера полицейские обнаружили рюкзак с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуаной весом более 670 граммов.
Мужчина признался, что в течение 20 лет употребляет подобные наркотики. Коноплю он собрал на одном из полей Тарбагатайского района и возвращался домой.
Ранее он судим не был, а на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 часть 2, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии
В Улан-Удэ в рюкзаке пожилого наркомана нашли марихуану
Общество, Фото:
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