В Улан-Удэ в рюкзаке пожилого наркомана нашли марихуану

Мужчина уже 20 лет употребляет наркотики



7 августа в 104 микрорайоне Улан-Удэ сотрудники ДПС остановили 62-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и не слез со своего транспорта.



У пенсионера полицейские обнаружили рюкзак с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуаной весом более 670 граммов.



Мужчина признался, что в течение 20 лет употребляет подобные наркотики. Коноплю он собрал на одном из полей Тарбагатайского района и возвращался домой.



Ранее он судим не был, а на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 часть 2, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии