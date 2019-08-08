Состоялся рейд по предупреждению ЧП с детьми на водоёмах
6 августа в Улан-Удэ комиссией по делам несовершеннолетних был организован рейд в районе центральной набережной. С помощью этого мероприятия предупредили о чрезвычайных происшествий с детьми на водоёмах, а также в связи со значительным поднятием уровня воды в реке Селенге.
В ходе обхода с несовершеннолетними проводились профилактические беседы о правилах поведения на воде, запрещённых местах для купания, недопущения нахождения вблизи водоёмов, без сопровождения взрослых, а также специалисты вручили памятки, сообщает комитет по информационной политике.
В Улан-Удэ детям рассказали о безопасности на водоёмах
Общество, Фото:
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