В Забайкалье работники чабанской стоянки украли 30 коз

Ущерб фермер оценил в 100 тысяч рублей



В Забайкальском крае в конце июля в полицию обратился владелец чабанской стоянки в Краснокаменске с сообщением о краже скота. Фермер не досчитался 30 коз, причинённый ущерб он оценил на сумму около 100 тысяч рублей.



Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Ими оказались работники чабанской стоянки, которые украли стадо животных и продали их.



В настоящее время место сбыта похищенных коз установлено, животные изъяты и возвращены законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.