Вместо одного, было возбуждено два уголовных дела
В Иволгинском районе Бурятии на автобусной остановке полицейские задержали мужчину, который прятал под курткой пакет с собранной им на поле марихуаной. Вес наркотиков составил 340 граммов.
- В дальнейшем подозреваемый предложил сотруднику полиции взятку в сумме пяти тысяч рублей - для разрешения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности по части статьи, санкция которой предусматривает более мягкое наказание, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
За мелкое взяточничество было возбуждено уголовное дело, также возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное приобретение и хранение наркотического средства.
Районный суд признал мужчину виновным по уголовным делам и приговорил его к трём годам двум месяцам лишения свободы.
- Всего за шесть месяцев 2019 года сотрудниками МВД Бурятии подано 20 уведомлений о поступлении к ним обращений с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений. Материалы по всем фактам направлены в следственные органы для принятия правовых решений, - уточняют в ведомстве.
Житель Бурятии не смог откупиться взяткой за преступление
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На озере завершились съёмки короткометражной ленты. ВИДЕО
В ликвидации задействовано более трёхсот человек
В городе продолжается проекта «Зри в корень»
Жителям и гостям Бурятии гиды расскажут всё о городе
Дмитрию Пумпянскому скоро вручат официальные атрибуты звания
Возбуждено уголовное дело
Злоумышленник скрывался от следствия
В работе задействовано 13 человек
Приём состоится в Заиграевском районе
Она работала специалистом оператора сотовой связи
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы
Иркутская молодёжь учится у кавээнщиков теории шутки и актёрскому мастерству
Шествие состоится в День флага
Он состоится 31 августа в городе Кяхте
В семье юбиляров 9 детей, 27 внуков и 19 правнуков