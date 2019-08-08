Житель Бурятии не смог откупиться взяткой за преступление

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Вместо одного, было возбуждено два уголовных дела



В Иволгинском районе Бурятии на автобусной остановке полицейские задержали мужчину, который прятал под курткой пакет с собранной им на поле марихуаной. Вес наркотиков составил 340 граммов.



- В дальнейшем подозреваемый предложил сотруднику полиции взятку в сумме пяти тысяч рублей - для разрешения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности по части статьи, санкция которой предусматривает более мягкое наказание, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



За мелкое взяточничество было возбуждено уголовное дело, также возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное приобретение и хранение наркотического средства.



Районный суд признал мужчину виновным по уголовным делам и приговорил его к трём годам двум месяцам лишения свободы.



- Всего за шесть месяцев 2019 года сотрудниками МВД Бурятии подано 20 уведомлений о поступлении к ним обращений с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений. Материалы по всем фактам направлены в следственные органы для принятия правовых решений, - уточняют в ведомстве.

