В Бурятии должница выплатила ущерб от ДТП только после ареста машины

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Молодая автоледи за рулём «Тойота Камри» столкнулась с машиной «Шевроле»



В Заиграевском районе Бурятии 28-летняя жительница села Эрхирик, чтобы освободить автомобиль из-под ареста, оплатила материальный ущерб, причинённый в результате ДТП.



Молодая автоледи за рулём «Тойота Камри» совершила столкновение с иномаркой «Шевроле» и стала виновницей аварии. На месте аварии выяснилось, что автогражданская ответственность не застрахована. Поэтому взыскивать сумму материального ущерба пострадавшему автомобилисту пришлось через судебные инстанции.



Определяя сумму ущерба, суд исходил из отчёта экспертного заключения. Согласно экспертизе, стоимость ремонта без учёта износа составила 150 тысяч рублей, а утрата товарной стоимости 19 тысяч рублей.



- В рамках исполнительного производства судебными приставами Заиграевского районного отдела был наложен арест на автомобиль должницы. Чтобы снять арест с транспортного средства, женщина поспешила выплатить сумму задолженности в полном объёме. В настоящее время денежные средства в размере 172 тысяч рублей перечислены на счёт взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по республике.

