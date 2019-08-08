Актёр Дмитрий Певцов тонул в ледяном Байкале без дублёра



Кинолента рассказывает о судьбе смотрителя аэропорта.



Действие фильма происходит на заброшенном аэродроме на берегу Байкала. Главный герой фильма — бывший лётчик и директор этого аэродрома Алексей, который переживает депрессию после смерти жены. В фильме ему предстоит сделать выбор между жизнью в окружении любящих его людей и миром прошлого, которым он окружил себя, чтобы уйти от реальности.



Работа над проектом завершится в конце 2019 года, затем создатели отправят его на российские и международные кинофестивали. После того, как фильм оценят профессионалы, его увидит широкая зрительская аудитория.



Основная интрига, сопровождавшая съёмочный процесс — непредсказуемость байкальской погоды. В сценарии, который Анастасия Зверькова писала 4 года, события кульминационной сцены происходят в шторм. График был составлен так, чтобы при любом ухудшении погоды и появлении необходимых волн вся группа бросала съёмки других сцен и немедленно приступала к съёмкам на воде. Каждую секунду команда была на низком старте, а вот Байкал пять из шести съёмочных дней был как зеркало.



- Становилось страшно от мысли не снять эту сцену. Это грозило переносом съёмок на осень и значительным увеличением бюджета проекта. Хуже того, процесс мог бы затянуться из-за плотного рабочего графика Дмитрия Певцова в столичном театре «Ленком», - сообщает пресс-служба кинокомпании Юрия Яшникова.



В последний съёмочный день Байкал внял мольбам кинематографистов. Выходить в открытый волнующийся Байкал и долго оставаться под водой исполнителю главной роли Дмитрию Певцову было опасно.



«Это готов был сделать дублёр, но Дмитрий отказался от его помощи и все три дубля (в общей сложности около получаса) отыгрывал сцену борьбы со стихией сам. Позже он рассказал, что был удивлён прозрачностью воды, через толщу которой видел каждый камень на дне озера», - отметили в пресс-службе кинокомпании.



Выйдя из воды под аплодисменты съёмочной группы, Дмитрий отметил, что он был вдохновлён работой команды, которая не щадила себя во время съёмок. Признался, что в последние годы не слишком пристально следит за дальнейшей судьбой тех картин, в съёмках которых принимает участие. Но сейчас ему бы хотелось, чтобы всё получилось.





Посмотреть эту публикацию в Instagram ЗАКОНЧИЛИ снимать «ДАЮ ПОСАДКУ». Еще ролики о съемочном процессе здесь @yashnikov.company Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 4 Авг 2019 в 7:05 PDT



- Здесь какие-то психи работают в хорошем смысле. Общество прекрасных психов, которые вместе хотят делать какое-то хорошее дело, - сказал Дмитрий Певцов.





- Здесь какие-то психи работают в хорошем смысле. Общество прекрасных психов, которые вместе хотят делать какое-то хорошее дело, - сказал Дмитрий Певцов.