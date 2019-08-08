 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

07 Августа

Популярное

Актёр Дмитрий Певцов тонул в ледяном Байкале без дублёра

Актёр Дмитрий Певцов тонул в ледяном Байкале без дублёра
Общество, 
На озере завершились съёмки короткометражной ленты. ВИДЕО

На Байкале успешно завершились съёмки художественного фильма «Даю посадку» c Дмитрием Певцовым в главной роли. Команда приступает к постпродакшену. Как сообщал «Байкал-Daily», 30 июля известный актёр Дмитрий Певцов прилетел в Иркутскую область для участия в съёмках фильма о Байкале.

Кинолента рассказывает о судьбе смотрителя аэропорта.
 
Действие фильма происходит на заброшенном аэродроме на берегу Байкала. Главный герой фильма — бывший лётчик и директор этого аэродрома Алексей, который переживает депрессию после смерти жены. В фильме ему предстоит сделать выбор между жизнью в окружении любящих его людей и миром прошлого, которым он окружил себя, чтобы уйти от реальности.

Работа над проектом завершится в конце 2019 года, затем создатели отправят его на российские и международные кинофестивали. После того, как фильм оценят профессионалы, его увидит широкая зрительская аудитория.

Основная интрига, сопровождавшая съёмочный процесс — непредсказуемость байкальской погоды. В сценарии, который Анастасия Зверькова писала 4 года, события кульминационной сцены происходят в шторм. График был составлен так, чтобы при любом ухудшении погоды и появлении необходимых волн вся группа бросала съёмки других сцен и немедленно приступала к съёмкам на воде. Каждую секунду команда была на низком старте, а вот Байкал пять из шести съёмочных дней был как зеркало.

- Становилось страшно от мысли не снять эту сцену. Это грозило переносом съёмок на осень и значительным увеличением бюджета проекта. Хуже того, процесс мог бы затянуться из-за плотного рабочего графика Дмитрия Певцова в столичном театре «Ленком», - сообщает пресс-служба кинокомпании Юрия Яшникова.

В последний съёмочный день Байкал внял мольбам кинематографистов. Выходить в открытый волнующийся Байкал и долго оставаться под водой исполнителю главной роли Дмитрию Певцову было опасно.

«Это готов был сделать дублёр, но Дмитрий отказался от его помощи и все три дубля (в общей сложности около получаса) отыгрывал сцену борьбы со стихией сам. Позже он рассказал, что был удивлён прозрачностью воды, через толщу которой видел каждый камень на дне озера», - отметили в пресс-службе кинокомпании.

Выйдя из воды под аплодисменты съёмочной группы, Дмитрий отметил, что он был вдохновлён работой команды, которая не щадила себя во время съёмок. Признался, что в последние годы не слишком пристально следит за дальнейшей судьбой тех картин, в съёмках которых принимает участие. Но сейчас ему бы хотелось, чтобы всё получилось.



- Здесь какие-то психи работают в хорошем смысле. Общество прекрасных психов, которые вместе хотят делать какое-то хорошее дело, - сказал Дмитрий Певцов.


фильм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Актёр Дмитрий Певцов тонул в ледяном Байкале без дублёра
Актёр Дмитрий Певцов тонул в ледяном Байкале без дублёра
Общество, 08.08.2019
На озере завершились съёмки короткометражной ленты. ВИДЕО
В Бурятии тушат 8 лесных пожаров
В Бурятии тушат 8 лесных пожаров
Общество, 08.08.2019
В ликвидации задействовано более трёхсот человек 
В Улан-Удэ обсудили вопросы профессионального выгорания
В Улан-Удэ обсудили вопросы профессионального выгорания
Общество, 08.08.2019
В городе продолжается проекта «Зри в корень»
В Улан-Удэ начался фестиваль городских экскурсий
В Улан-Удэ начался фестиваль городских экскурсий
Общество, 08.08.2019
Жителям и гостям Бурятии гиды расскажут всё о городе
Попавший в список Forbes уроженец Улан-Удэ стал почётным гражданином Екатеринбурга
Попавший в список Forbes уроженец Улан-Удэ стал почётным гражданином Екатеринбурга
Общество, 08.08.2019
Дмитрию Пумпянскому скоро вручат официальные атрибуты звания
В Бурятии пассажирка такси украла телефон
В Бурятии пассажирка такси украла телефон
Общество, 08.08.2019
Возбуждено уголовное дело 
В Улан-Удэ плотник оказался вором
В Улан-Удэ плотник оказался вором
Общество, 08.08.2019
Злоумышленник скрывался от следствия 
В Улан-Удэ косят траву после дождей
В Улан-Удэ косят траву после дождей
Общество, 08.08.2019
В работе задействовано 13 человек 
Жительница Улан-Удэ продала за 6 тысяч персональные данные абонентов
Жительница Улан-Удэ продала за 6 тысяч персональные данные абонентов
Общество, 08.08.2019
Она работала специалистом оператора сотовой связи
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 08.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы
На Байкале стартовала летняя школа КВН
На Байкале стартовала летняя школа КВН
Общество, 07.08.2019
Иркутская молодёжь учится у кавээнщиков теории шутки и актёрскому мастерству
В Бурятии проведут цветочный конкурс среди пенсионеров
В Бурятии проведут цветочный конкурс среди пенсионеров
Общество, 07.08.2019
Он состоится 31 августа в городе Кяхте
В Агинском округе поздравили с золотой свадьбой пару с 55 потомками
В Агинском округе поздравили с золотой свадьбой пару с 55 потомками
Общество, 07.08.2019
В семье юбиляров 9 детей, 27 внуков и 19 правнуков

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^