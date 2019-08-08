В городе продолжается проекта «Зри в корень»
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ состоялся обучающий семинар, на котором рассматривались вопросы профилактики профессионального выгорания.
Члены рабочей группы разработали методическое пособие «Зри в корень» «Апробация модели наставничества семей, находящихся в социально опасном положении». Оно содержит описание эффективных социальных практик, технологий и методик работы с семьями в социально опасном положении, использованных при реализации проекта «Зри в корень». Пособие предназначено для специалистов субъектов профилактики.
Также идёт работа по формированию буклетов «Проект «Зри в корень», «Программа выходного дня для всей семьи «Открытый мир», «Образовательная программа «Зри в корень», социальный проект «Корни добра», «Семья-куратор-психолог», «Сенсорная комната в работе с семьями СОП», «Профилактика профессионального выгорания», сообщает комитет по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ обсудили вопросы профессионального выгорания
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На озере завершились съёмки короткометражной ленты. ВИДЕО
В ликвидации задействовано более трёхсот человек
В городе продолжается проекта «Зри в корень»
Жителям и гостям Бурятии гиды расскажут всё о городе
Дмитрию Пумпянскому скоро вручат официальные атрибуты звания
Возбуждено уголовное дело
Злоумышленник скрывался от следствия
В работе задействовано 13 человек
Приём состоится в Заиграевском районе
Она работала специалистом оператора сотовой связи
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы
Иркутская молодёжь учится у кавээнщиков теории шутки и актёрскому мастерству
Шествие состоится в День флага
Он состоится 31 августа в городе Кяхте
В семье юбиляров 9 детей, 27 внуков и 19 правнуков