В Улан-Удэ обсудили вопросы профессионального выгорания

В городе продолжается проекта «Зри в корень»



В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ состоялся обучающий семинар, на котором рассматривались вопросы профилактики профессионального выгорания.



Члены рабочей группы разработали методическое пособие «Зри в корень» «Апробация модели наставничества семей, находящихся в социально опасном положении». Оно содержит описание эффективных социальных практик, технологий и методик работы с семьями в социально опасном положении, использованных при реализации проекта «Зри в корень». Пособие предназначено для специалистов субъектов профилактики.



Также идёт работа по формированию буклетов «Проект «Зри в корень», «Программа выходного дня для всей семьи «Открытый мир», «Образовательная программа «Зри в корень», социальный проект «Корни добра», «Семья-куратор-психолог», «Сенсорная комната в работе с семьями СОП», «Профилактика профессионального выгорания», сообщает комитет по информационной политике Улан-Удэ.