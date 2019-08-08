 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

07 Августа

Популярное

В Улан-Удэ начался фестиваль городских экскурсий

В Улан-Удэ начался фестиваль городских экскурсий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям и гостям Бурятии гиды расскажут всё о городе

7 августа в Улан-Удэ стартовал фестиваль городских экскурсий. Профессиональные гиды проведут для жителей и гостей Бурятии экскурсии по городу, расскажут малоизвестные и интересные факты о местах повседневного маршрута для многих горожан.

Экскурсии проведут на темы: город, архитектура города, театры, нефритовая фабрика, экскурсии для родителей с детьми, буддизм, лекции, мастер-класс «Экскурсовод с нуля», гастрономические обеды-ужины и многое другое.

Фестиваль продлится до 13 августа. Экскурсии будут проходить в течение дня по графику, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
экскурсоводы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Актёр Дмитрий Певцов тонул в ледяном Байкале без дублёра
Актёр Дмитрий Певцов тонул в ледяном Байкале без дублёра
Общество, 08.08.2019
На озере завершились съёмки короткометражной ленты. ВИДЕО
В Бурятии тушат 8 лесных пожаров
В Бурятии тушат 8 лесных пожаров
Общество, 08.08.2019
В ликвидации задействовано более трёхсот человек 
В Улан-Удэ обсудили вопросы профессионального выгорания
В Улан-Удэ обсудили вопросы профессионального выгорания
Общество, 08.08.2019
В городе продолжается проекта «Зри в корень»
В Улан-Удэ начался фестиваль городских экскурсий
В Улан-Удэ начался фестиваль городских экскурсий
Общество, 08.08.2019
Жителям и гостям Бурятии гиды расскажут всё о городе
Попавший в список Forbes уроженец Улан-Удэ стал почётным гражданином Екатеринбурга
Попавший в список Forbes уроженец Улан-Удэ стал почётным гражданином Екатеринбурга
Общество, 08.08.2019
Дмитрию Пумпянскому скоро вручат официальные атрибуты звания
В Бурятии пассажирка такси украла телефон
В Бурятии пассажирка такси украла телефон
Общество, 08.08.2019
Возбуждено уголовное дело 
В Улан-Удэ плотник оказался вором
В Улан-Удэ плотник оказался вором
Общество, 08.08.2019
Злоумышленник скрывался от следствия 
В Улан-Удэ косят траву после дождей
В Улан-Удэ косят траву после дождей
Общество, 08.08.2019
В работе задействовано 13 человек 
Жительница Улан-Удэ продала за 6 тысяч персональные данные абонентов
Жительница Улан-Удэ продала за 6 тысяч персональные данные абонентов
Общество, 08.08.2019
Она работала специалистом оператора сотовой связи
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 08.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы
На Байкале стартовала летняя школа КВН
На Байкале стартовала летняя школа КВН
Общество, 07.08.2019
Иркутская молодёжь учится у кавээнщиков теории шутки и актёрскому мастерству
В Бурятии проведут цветочный конкурс среди пенсионеров
В Бурятии проведут цветочный конкурс среди пенсионеров
Общество, 07.08.2019
Он состоится 31 августа в городе Кяхте
В Агинском округе поздравили с золотой свадьбой пару с 55 потомками
В Агинском округе поздравили с золотой свадьбой пару с 55 потомками
Общество, 07.08.2019
В семье юбиляров 9 детей, 27 внуков и 19 правнуков

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^