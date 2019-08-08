В Улан-Удэ начался фестиваль городских экскурсий

Жителям и гостям Бурятии гиды расскажут всё о городе



7 августа в Улан-Удэ стартовал фестиваль городских экскурсий. Профессиональные гиды проведут для жителей и гостей Бурятии экскурсии по городу, расскажут малоизвестные и интересные факты о местах повседневного маршрута для многих горожан.



Экскурсии проведут на темы: город, архитектура города, театры, нефритовая фабрика, экскурсии для родителей с детьми, буддизм, лекции, мастер-класс «Экскурсовод с нуля», гастрономические обеды-ужины и многое другое.



Фестиваль продлится до 13 августа. Экскурсии будут проходить в течение дня по графику, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

