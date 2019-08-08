Жителям и гостям Бурятии гиды расскажут всё о городе
7 августа в Улан-Удэ стартовал фестиваль городских экскурсий. Профессиональные гиды проведут для жителей и гостей Бурятии экскурсии по городу, расскажут малоизвестные и интересные факты о местах повседневного маршрута для многих горожан.
Экскурсии проведут на темы: город, архитектура города, театры, нефритовая фабрика, экскурсии для родителей с детьми, буддизм, лекции, мастер-класс «Экскурсовод с нуля», гастрономические обеды-ужины и многое другое.
Фестиваль продлится до 13 августа. Экскурсии будут проходить в течение дня по графику, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В Улан-Удэ начался фестиваль городских экскурсий
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На озере завершились съёмки короткометражной ленты. ВИДЕО
В ликвидации задействовано более трёхсот человек
В городе продолжается проекта «Зри в корень»
Жителям и гостям Бурятии гиды расскажут всё о городе
Дмитрию Пумпянскому скоро вручат официальные атрибуты звания
Возбуждено уголовное дело
Злоумышленник скрывался от следствия
В работе задействовано 13 человек
Приём состоится в Заиграевском районе
Она работала специалистом оператора сотовой связи
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы
Иркутская молодёжь учится у кавээнщиков теории шутки и актёрскому мастерству
Шествие состоится в День флага
Он состоится 31 августа в городе Кяхте
В семье юбиляров 9 детей, 27 внуков и 19 правнуков