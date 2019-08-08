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Попавший в список Forbes уроженец Улан-Удэ стал почётным гражданином Екатеринбурга

Попавший в список Forbes уроженец Улан-Удэ стал почётным гражданином Екатеринбурга
Общество,  Фото:pixabay.com
Дмитрию Пумпянскому скоро вручат официальные атрибуты звания

Уроженец Улан-Удэ Дмитрий Пумпянский удостоен звания «Почётный гражданин города Екатеринбурга».  

- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в среду, 7 августа, провёл заседание комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин города Екатеринбурга». По сложившейся традиции в канун Дня города специальная комиссия, в которую входят представители администрации Екатеринбурга и депутаты Екатеринбургской Думы, выбирала одного нового Почётного гражданина Екатеринбурга (а каждые 5 лет, в ознаменование круглой даты, выбирают трёх человек), - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В перечень вошёл 21 кандидат. И в ходе рейтингового голосования звания удостоился Дмитрий Пумпянский, на завершающем туре голосования за него было отдано 10 голосов, 6 голосов набрал Константин Грюнберг.

- Дмитрий Александрович Пумпянский известен как российский предприниматель, меценат, мажоритарный акционер, председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент АО «Группа Синара». Он кандидат технических наук, доктор экономических наук, член Бюро Правления РСПП, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, председатель Наблюдательного совета Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, - отметили в пресс-службе мэрии.

Что касается звания «Почётный гражданин города Екатеринбурга», то это высшая степень признательности жителей муниципалитета. Присваивается гражданам России и других государств за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание в городе и за его пределами.

«С 1966 года награждено 79 человек - уважаемых и значимых для уральской столицы людей, внесших огромный вклад в развитие не только города и области, но и, как правило, всей страны», добавили в городской администрации.

Торжественный приём почётных граждан уральской столицы традиционно пройдёт в администрации Екатеринбурга в преддверии Дня города на следующей неделе. На приёме Дмитрию Пумпянскому вручат официальные атрибуты «Почётного гражданина Екатеринбурга» - диплом, ленту, знак отличия и удостоверение.

Как сообщал «Байкал-Daily», уроженец Улан-Удэ Дмитрий Пумпянский попал в этом году в традиционный рейтинг богатейших предпринимателей России известного издания Forbes. Пумпянский занимает в списке 46 место.

Его состояние оценивается в 2,2 млрд долларов. Капитал бизнесмена составляют контрольные пакеты акций ТМК и группы «Синара» с активами в машиностроении, девелопменте, финансах, агробизнесе.

Состоятельный бизнесмен уже не первый раз попадает в знаменитый рейтинг. Так, в 2018 году он занимал 62 место (1,6 млрд), в 2017 году занимал 64 место с результатом 1,4 млрд долларов.

Дмитрий Пумпянский родился 22 марта в 1964 году в Улан-Удэ. В 1986 году окончил Уральский политехнический институт. Является на сегодня председателем совета директоров Трубной металлургической компании.

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