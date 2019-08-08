В Улан-Удэ косят траву после дождей

В работе задействовано 13 человек



Сотрудники городского лесничества и комбината по благоустройству Улан-Удэ продолжают ухаживать за зелёными насаждениями. Работа проводится ежедневно, сообщает управление по информационной политике.



Также в порядке поддерживаются газоны. Обильные осадки привели к бурному росту растительности. Косят траву и полынь в Улан-Удэ 13 человек. В этом году коммунальные службы проводят стрижку живой изгороди и травы уже в третий раз.



По данным городского лесничества, газоны обрабатываются на общей территории в 8 тысяч квадратных метров, а живая изгородь - на площади 37 300 квадратных метров, общей протяжённостью около 30 км. На придомовых территориях работают управляющие организации.