Приём состоится в Заиграевском районе
Через неделю, 15 августа, с 10 до 12 часов состоится приём граждан по личным вопросам, который проведёт и.о. руководителя следственного управления СКР по Бурятии полковник юстиции Сергей Базаров.
Приём будет проводиться в помещении следственного отдела по Заиграевскому району по адресу: село Заиграево, улица Комсомольская 6 . По всем вопросам организации приёма граждан и для предварительной записи обращаться по телефону 8 (3012) 21-19-40, 8 (3012) 22-13-03.
- Напоминаем, что приём граждан, в основном, осуществляется по вопросам, отнесённым к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, которые касаются расследования преступлений против личности, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод человека, общественной безопасности, расследования должностных и налоговых преступлений; преступлений, совершенных лицами с особым правовым статусом, а также тяжких и особо тяжких преступлений, совёршенных в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними, - сообщают в пресс-службе республиканского Следкома.
И.о. руководителя следственного управления Бурятии примет граждан
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