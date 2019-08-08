В Бурятии сегодня дождливо

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы



Утром местами туманы. Ветер переменный 4-9, местами порывы до 15 м/с. Температура днём 19-24, местами 25-30 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём 22-24 тепла.



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