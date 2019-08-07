В Улан-Удэ проходит акция «Помогите детям собраться в школу!»



Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, могут оказать как предприятия, организации, учреждения, так и отдельные граждане.





- Мы надеемся, что неравнодушные люди, руководители предприятий всех форм собственности откликнутся и примут участие в районной акции, - отметили в администрации района.



Обувь, одежду, школьно-письменные принадлежности принимают в кабинете №18 «а» администрации Советского района по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23.







Администрация Советского района в преддверии Дня знаний с 1 по 31 августа проводит традиционную благотворительную акцию «Помогите детям собраться в школу!». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.