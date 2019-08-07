Фрукты и ягоды из Китая временно запретили к ввозу в Бурятию

Ввоз некоторых видов фруктов и ягод из КНР будет приостановлен с 10 августа



В Россию перестанут завозить фрукты и ягоды из КНР. Меры носят временный характер.



- В связи со случаями обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции, поступающей из КНР на территорию Россию, во избежание заноса карантинных объектов Россельхознадзор вынужден ввести с 10 августа временные ограничения на ввоз косточковых и семечковых культур (яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн) из Китая в Россию, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Подкарантинная продукция, отгруженная до 10 августа, будет допущена на территорию страны по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля.



С начала этого года госинспекторами отдела карантинного фитосанитарного контроля Россельхознадзора только в Иркутской области проконтролировано более 440 тонн яблок, ввезённых юридическими лицами на территорию России из КНР.

