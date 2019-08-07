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С начала года в Бурятии в ДТП погиб 61 человек

С начала года в Бурятии в ДТП погиб 61 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Среди погибших есть дети

С начала года в Бурятии зарегистрировано 624 ДТП с пострадавшими. В авариях погиб 61 человек и 837 получили травмы различной степени тяжести.

Самыми распространёнными видами ДТП в регионе являются: наезды на пешеходов - 202 факта, столкновения – 191 факт, опрокидывания – 113 фактов. При этом зачастую сами пешеходы являются виновниками аварий.

Так, по их неосторожности произошло 87 ДТП, 14 человек погибли и 77 травмированы. При этом в 39 авариях пешеходы находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 3 208 пеших участников дорожного движения.

- По-прежнему проблемным вопросом остаются ДТП с участием нетрезвых водителей. За семь месяцев 2019 года по их вине совершено 95 ДТП, в результате которых 23 человека скончались и 150 получили травмы различной степени тяжести. В отношении водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, возбуждено 2 606 дел об административных правонарушениях, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Увеличилось число ДТП с участием детей. В результате 98 аварий погибли шесть детей и подростков, 108 несовершеннолетних ранены. Дорожные полицейские отмечают, что чаще всего дети травмируются, будучи пассажирами.

Всего с начала года при надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД возбуждено около 248 тысяч дел об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму свыше 292 млн. рублей. Камерами ЦАФАП выявлено 148 тысяч нарушений ПДД.

- Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к соблюдению требований дорожной безопасности, внимательности за рулём транспортных средств и взаимному уважению на дорогах, - заключают стражи порядка. 
ДТП ГИБДД
 
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