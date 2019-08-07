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У забайкалки знакомый украл телевизор

У забайкалки знакомый украл телевизор
Общество,  Фото:pixabay.com
Подозреваемый раньше жил у неё дома

Жительница Борзинского района Забайкальского края заявила в полицию о краже из её квартиры телевизора «LD», стоимостью 14 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские следов взлома не обнаружили.

Затем выяснилось, что один из местных жителей продаёт телевизор, подходящий под описание украденного. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина, который ранее проживал у потерпевшей.

Злоумышленник стащил ключи от квартиры, которыми в дальнейшем воспользовался, чтобы украсть телевизор.

- В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято и возвращено потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
кража Забайкальский край
 
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