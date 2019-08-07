Злоумышленника задержал инспектор ДПС
Транспортным полицейским Улан-Удэ инспектор ДПС сообщил, что на посту задержан грузовой автомобиль, в кузове которого находятся рельсы.
Полицейские установили, что ранее судимый за кражу 40-летний житель Улан-Удэ, проник на территорию одного из железнодорожных предприятий, расположенного на станции Таловка. Откуда он украл рубки рельс общей длиной более 17 метров.
Рельсы злоумышленник собирался сдать в пункт приёма лома чёрных металлов. Общий ущерб составил около 11 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит до двух лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Улан-удэнец пытался украсть рельсы
Общество, Фото:
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