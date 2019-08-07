 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

В Ангарске пронесут 30-метровый российский триколор

В Ангарске пронесут 30-метровый российский триколор
Общество,  Фото:pixabay.com
Шествие состоится в День флага

22 августа в Ангарске пройдёт массовые шествие с 30-метровым полотнищем российского триколора. Так отметят в городе государственный праздник – День флага. В нём примут участие руководители администрации, депутатский корпус, представители общественных организаций, ветераны, волонтёры и военнослужащие.

Сбор участников шествия состоится перед дворцом ветеранов «Победа» в 10:30. Затем праздничная колонна по улице Карла Маркса двинется к площади Ленина, где в 11:15 пройдёт митинг. Для юных ангарчан будет подготовлена тематическая игровая программа, как на центральной площади, так и в парке ДК «Нефтехимик», где состоится конкурс рисунков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на исполняющую обязанности начальника управления по культуре и молодёжной политике Инну Хороших.
флаг шествие день флага Ангарск Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проведут цветочный конкурс среди пенсионеров
В Бурятии проведут цветочный конкурс среди пенсионеров
Общество, 07.08.2019
Он состоится 31 августа в городе Кяхте
В Агинском округе поздравили с золотой свадьбой пару с 55 потомками
В Агинском округе поздравили с золотой свадьбой пару с 55 потомками
Общество, 07.08.2019
В семье юбиляров 9 детей, 27 внуков и 19 правнуков
В Бурятии пройдёт форум работающей молодёжи
В Бурятии пройдёт форум работающей молодёжи
Общество, 07.08.2019
Молодые улан-удэнцы соберутся повысить свои компетенции на Щучьем озере
На Байкале состоится скоростное восхождение на пик Черского
На Байкале состоится скоростное восхождение на пик Черского
Общество, 07.08.2019
Участникам предстоит преодолеть дистанцию протяжённостью 44 километра
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по пляжному волейболу
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по пляжному волейболу
Общество, 07.08.2019
Местом проведения соревнований станет набережная реки Селенги
Иркутянин победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Иркутянин победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Общество, 07.08.2019
В финале весовой категории до 81 кг он выиграл у спортсмена из Московской области
В Чите пройдёт турнир по ночному футболу среди смешанных команд
В Чите пройдёт турнир по ночному футболу среди смешанных команд
Общество, 07.08.2019
От каждой команды на поле должны играть две женщины и три мужчины
В Иркутске состоятся соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
В Иркутске состоятся соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
Общество, 07.08.2019
Участие в турнире в День физкультурника могут принять все желающие
В Чите начались российско-китайские соревнования по робототехнике
В Чите начались российско-китайские соревнования по робототехнике
Общество, 07.08.2019
Школьники двух стран выберут сильнейших в робо-сумо и 3D-прототипированию
В Улан-Удэ приедут артисты Мариинского театра
В Улан-Удэ приедут артисты Мариинского театра
Общество, 07.08.2019
Осенью в столице Бурятии состоится фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина
В Улан-Удэ проходит акция «Помогите детям собраться в школу!»
В Улан-Удэ проходит акция «Помогите детям собраться в школу!»
Общество, 07.08.2019
Мероприятие проводится в преддверии Дня знаний
Фрукты и ягоды из Китая временно запретили к ввозу в Бурятию
Фрукты и ягоды из Китая временно запретили к ввозу в Бурятию
Общество, 07.08.2019
Ввоз некоторых видов фруктов и ягод из КНР будет приостановлен с 10 августа
В Бурятии подросток обворовал отдыхавших на Байкале людей
В Бурятии подросток обворовал отдыхавших на Байкале людей
Общество, 07.08.2019
Мальчик пробрался в палатку и стащил оттуда вещи 
В Бурятии наблюдается снижение уровня воды в реках
В Бурятии наблюдается снижение уровня воды в реках
Общество, 07.08.2019
В районах, пострадавших от паводка и выхода грунтовых вод, проводятся аварийно-восстановительные работы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^