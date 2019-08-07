В Ангарске пронесут 30-метровый российский триколор

Шествие состоится в День флага
22 августа в Ангарске пройдёт массовые шествие с 30-метровым полотнищем российского триколора. Так отметят в городе государственный праздник – День флага. В нём примут участие руководители администрации, депутатский корпус, представители общественных организаций, ветераны, волонтёры и военнослужащие.
Сбор участников шествия состоится перед дворцом ветеранов «Победа» в 10:30. Затем праздничная колонна по улице Карла Маркса двинется к площади Ленина, где в 11:15 пройдёт митинг. Для юных ангарчан будет подготовлена тематическая игровая программа, как на центральной площади, так и в парке ДК «Нефтехимик», где состоится конкурс рисунков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на исполняющую обязанности начальника управления по культуре и молодёжной политике Инну Хороших.
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