В Ангарске пронесут 30-метровый российский триколор

Шествие состоится в День флага







22 августа в Ангарске пройдёт массовые шествие с 30-метровым полотнищем российского триколора. Так отметят в городе государственный праздник – День флага. В нём примут участие руководители администрации, депутатский корпус, представители общественных организаций, ветераны, волонтёры и военнослужащие.Сбор участников шествия состоится перед дворцом ветеранов «Победа» в 10:30. Затем праздничная колонна по улице Карла Маркса двинется к площади Ленина, где в 11:15 пройдёт митинг. Для юных ангарчан будет подготовлена тематическая игровая программа, как на центральной площади, так и в парке ДК «Нефтехимик», где состоится конкурс рисунков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на исполняющую обязанности начальника управления по культуре и молодёжной политике Инну Хороших.