Также допускалось разведение костров около палаточных стоянок без пожарных щитов
Прокуратура Иркутского района со специалистами противопожарной службы провели проверку пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере «Странник», расположенном в посёлке Большое Голоустное.
Специалисты выяснили, что система автоматической пожарной сигнализации находилась в неработоспособном состоянии, сигналы о возникновении пожара не обеспечивали нормативный уровень звука в помещениях. Также система не обеспечивала дублирование сигнала на пульт пожарной охраны.
Кроме того, без присмотра были оставлены включённые зарядные устройства для мобильных телефонов в электрическую сеть, выявлены нарушения хранения и эксплуатации газовых баллонов на кухне.
В детском лагере в местах палаточных стоянок на расстоянии менее 50 метров от палаток разводили костры без пожарных щитов.
Руководству детского учреждения внесено представление. После прокурорского вмешательства выявленные нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по требованию прокурора организатор детского оздоровительного лагеря привлечён к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Его оштрафовали на 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В детском лагере Иркутской области не работала пожарная сигнализация
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Также допускалось разведение костров около палаточных стоянок без пожарных щитов
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