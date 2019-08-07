В детском лагере Иркутской области не работала пожарная сигнализация

Также допускалось разведение костров около палаточных стоянок без пожарных щитов



Прокуратура Иркутского района со специалистами противопожарной службы провели проверку пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере «Странник», расположенном в посёлке Большое Голоустное.



Специалисты выяснили, что система автоматической пожарной сигнализации находилась в неработоспособном состоянии, сигналы о возникновении пожара не обеспечивали нормативный уровень звука в помещениях. Также система не обеспечивала дублирование сигнала на пульт пожарной охраны.



Кроме того, без присмотра были оставлены включённые зарядные устройства для мобильных телефонов в электрическую сеть, выявлены нарушения хранения и эксплуатации газовых баллонов на кухне.



В детском лагере в местах палаточных стоянок на расстоянии менее 50 метров от палаток разводили костры без пожарных щитов.



Руководству детского учреждения внесено представление. После прокурорского вмешательства выявленные нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, по требованию прокурора организатор детского оздоровительного лагеря привлечён к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Его оштрафовали на 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.