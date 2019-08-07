В Агинском округе поздравили с золотой свадьбой пару с 55 потомками

В семье юбиляров 9 детей, 27 внуков и 19 правнуков







В Дульдургинском районе Агинского Бурятского округа золотой юбилей семейной жизни справили супруги Цыдып Цэдашиевич и Лхамажаб Жамбалдагбаевна Цэдашиевы. Юбиляры принимали поздравления от специалистов районного отдела ЗАГС, которые вручили благодарственное письмо, памятный подарок и подарки от главы и совета депутатов сельского поселения «Токчин».Цыдып Цэдашиевич всю жизнь проработал водителем в Дульдургинском автопарке, затем в колхозе «Онон» Дульдургинского района. Под стать себе встретил в молодые годы спутницу жизни – умную, трудолюбивую, добрую Лхамажаб Жамбалдагбаевну. Она настоящая хранительница семейного очага, душа семьи. Много лет проработала в родном колхозе. Награждена медалью материнства I, I и III степени, удостоена звания «Мать героиня». Всего семья Цэдашиевых воспитала 9 детей. Также в их большой семье родились 27 внуков и 19 правнуков. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГСа Забайкальского края.