«Каламбур»: Пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП в Улан-Удэ. ВИДЕО







Камера наружного наблюдения запечатлела попытку бегства мужчины. Он бежал от догонявшего его мужчины, однако он споткнулся и был пойман.







Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня в пригороде Улан-Удэ – в селе Поселье – произошло ДТП с участием водителя, на автомобиле которого изображена символика такси «Максим».- Водитель в алкогольном опьянении на большой скорости он совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП пострадавших нет. Водитель пытался сбежать с места аварии, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец инцидента.По его словам, догнать нарушителя было непросто – «Полный «Каламбур», отметил свидетель.На кадрах с видеорегистратора запечатлён момент ДТП.