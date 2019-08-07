 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

Спустя 17 лет девушка из Хабаровска нашла друга детства из Бурятии

Спустя 17 лет девушка из Хабаровска нашла друга детства из Бурятии
Общество,  Фото:соцсети
Маргарита нашла молодого человека, разместив посты о поиске в бурятских пабликах

24-летняя жительница Хабаровска Маргарита Пилипенко нашла своего друга детства из Бурятии спустя 17 лет - благодаря публикации поста в местных пабликах в соцсетях. Девушка знала лишь имя приятеля, примерный возраст, и у неё была лишь одна старая совместная фотография с Сёмой. Но она не теряла надежды найти его. 

Подробностями трогательной истории, нашедшей отклик у многих пользователей соцсетей, Маргарита поделилась с «Байкал-Daily». 

Маргарита родилась в Хабаровске, но её мать родом из Бурятии, поэтому девушка часто приезжала на каникулы к бабушке с дедушкой в село Надеино Тарбагатайского района. 
 
- Очень много времени я там проводила. Там жили два парня - Сёма и Андрей, приблизительно такого же возраста, как и я. И когда я туда приезжала, мы постоянно гуляли втроём. Андрея мы как-то откалывали и с Сёмой тусовались вместе. И так было на протяжении нескольких лет, - вспоминает девушка.

Маленький Сёма постоянно ждал приезда Маргариты, спрашивал у бабушки девочки: «Когда приедет Рита?». 

- Когда я приезжала у нас были такие тесные дружеские отношения. Он был очень добр ко мне, у нас была какая-то действительно детская, чистая и искренняя дружба, - говорит Маргарита. 

Сёма жил в селе с бабушкой и старшим братом.

Последняя встреча друзей состоялась около 17 лет назад, когда им было по 7-8 лет. Каникулы тогда подходили к концу, и за Ритой приехала её мать. 

- Мы сидим, ждём около своего дома автобус, чтобы уехать в город, а потом в Хабаровск, и прибегает Сёма, приносит с собой помидоры – мне в дорогу. И я сижу с этими помидорами, и бабушка говорит: «Давайте я вас сфотографирую», - продолжает рассказ девушка. 

Эта встреча, запечатлённая на фотографии, оказалась последней. 

- Я уехала в Хабаровск, а потом в дальнейшем, когда на следующий год приехала опять к бабушке на каникулы, Сёмы там уже не было. Он уехал, - поделилась Маргарита.

Рита, будучи ребёнком, не придала большого значения отъезду мальчика, но спустя годы начала интересоваться судьбой друга. Она подключила к поиску информации о Семёне свою бабушку и подругу из Тарбагатайского района, а также неоднократно сама пыталась найти приятеля через соцсети. Но поиски не давали результатов. Однажды Маргарите пришла в голову мысль найти Сёму с помощью популярных бурятских пабликов. 6 августа девушка разместила пост в паблике «Аноним 03», в пабликах в «Инстаграме», где прикрепила ту самую совместную фотографию с другом. 

- Как часто мы встречаем людей, которые сильно западают нам в душу? А если спустя 17 лет ты не можешь забыть кого-то? Всё время пытаешься найти, но понимаешь, что нет ничего, за что можно было зацепиться, кроме фотографии, которая лежит у тебя в шкафу много лет. И каждый раз, когда ты её достаёшь, вспоминаешь, улыбаешься и убираешь обратно. И если есть хоть капля надежды, что я найду тебя, я попытаюсь ей воспользоваться, - говорится в опубликованном посте. 

Публикация вызвала большой интерес у людей, многих тронул душевный пост. Люди начали делать репосты, оставлять комментарии. 


И накануне сам Семён отозвался на пост. 

«Привет. Ну, вот ты меня и нашла», - написал парень своей подруге детства. 
 
- Я смотрю его фотографию, а он вообще не изменился. Он абсолютно такой же, каким был на той фотографии. Только может быть чуть взрослее. И если бы я увидела его фотографию на просторах Интернета, сразу узнала бы, - говорит девушка. 


Молодые люди ещё не успели толком пообщаться. Маргарита лишь знает, что Семён живёт в Бурятии, а о том, что его ищут, парню сообщила его одноклассница. 
 
По словам девушки, Семён был очень рад, когда узнал, кто его ищет. Сообщил, что у него также сохранилась их совместная детская фотография, но уже другая, и что довольно часто вспоминал её. 

Долгожданная встреча друзей детства состоится осенью.


социальная сеть дружба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Спустя 17 лет девушка из Хабаровска нашла друга детства из Бурятии
Спустя 17 лет девушка из Хабаровска нашла друга детства из Бурятии
Общество, 07.08.2019
Маргарита нашла молодого человека, разместив посты о поиске в бурятских пабликах  
Советник главы Бурятии: Завод «Улан-Удэстальмост» выходит из финансового кризиса
Советник главы Бурятии: Завод «Улан-Удэстальмост» выходит из финансового кризиса
Общество, 07.08.2019
Торги позволят обрести предприятию нового собственника и привлечь новые заказы, отмечает он
В Бурятии состоялся слёт вожатых-волонтёров «Миссия добра»
В Бурятии состоялся слёт вожатых-волонтёров «Миссия добра»
Общество, 07.08.2019
Он был направлен на приобщение молодёжи к добровольческому движению 
Житель Бурятии проехал по одному из самых опасных мостов в России
Житель Бурятии проехал по одному из самых опасных мостов в России
Общество, 07.08.2019
Одна из опор Витимского моста рухнула в прошлом году. ВИДЕО
В Бурятии появится Совет по развитию местного самоуправления при главе республики
В Бурятии появится Совет по развитию местного самоуправления при главе республики
Общество, 07.08.2019
В состав Совета предложили включить членов правительства, действующих глав районов, представителей общественности
В курортной зоне Бурятии прошла акция «Трезвый водитель»
В курортной зоне Бурятии прошла акция «Трезвый водитель»
Общество, 07.08.2019
Автовладельцам напомнили о дорожной безопасности 
В Бурятии закрыли кафе из-за грубых нарушений санитарных норм
В Бурятии закрыли кафе из-за грубых нарушений санитарных норм
Общество, 07.08.2019
Работа закусочной приостановлена на 90 суток
Улан-удэнцы лишаются денег, веря интернет-мошенникам
Улан-удэнцы лишаются денег, веря интернет-мошенникам
Общество, 07.08.2019
Подавая или находя объявление в интернете, горожане нередко попадаются на уловки аферистов 
В Джидинском районе Бурятии оценивают ущерб от подтопления
В Джидинском районе Бурятии оценивают ущерб от подтопления
Общество, 07.08.2019
На сегодня уровень воды в реке Джида снижается
В Улан-Удэ ищут серийных воровок (видео)
В Улан-Удэ ищут серийных воровок (видео)
Общество, 07.08.2019
Одно из преступлений попало на камеру видеонаблюдения 
В Улан-Удэ торговые центры не заключают договоры на вывоз мусора
В Улан-Удэ торговые центры не заключают договоры на вывоз мусора
Общество, 07.08.2019
«ЭкоАльянс» будет проводить рейды в отношении юридических лиц
Улан-удэнка сыграла в центре города на иочине
Улан-удэнка сыграла в центре города на иочине
Общество, 07.08.2019
Видео, на котором играет девушка, набрало около 13 тысяч просмотров. ВИДЕО
В Бурятии предприятия нарушали сроки годности и условия хранения рыбы
В Бурятии предприятия нарушали сроки годности и условия хранения рыбы
Общество, 07.08.2019
За 6 месяцев в республике проверили 94 объекта, осуществляющих оборот продукции из водных биоресурсов 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^