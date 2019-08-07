Спустя 17 лет девушка из Хабаровска нашла друга детства из Бурятии



Подробностями трогательной истории, нашедшей отклик у многих пользователей соцсетей, Маргарита поделилась с «Байкал-Daily».



Маргарита родилась в Хабаровске, но её мать родом из Бурятии, поэтому девушка часто приезжала на каникулы к бабушке с дедушкой в село Надеино Тарбагатайского района.



- Очень много времени я там проводила. Там жили два парня - Сёма и Андрей, приблизительно такого же возраста, как и я. И когда я туда приезжала, мы постоянно гуляли втроём. Андрея мы как-то откалывали и с Сёмой тусовались вместе. И так было на протяжении нескольких лет, - вспоминает девушка.





Маленький Сёма постоянно ждал приезда Маргариты, спрашивал у бабушки девочки: «Когда приедет Рита?».



- Когда я приезжала у нас были такие тесные дружеские отношения. Он был очень добр ко мне, у нас была какая-то действительно детская, чистая и искренняя дружба, - говорит Маргарита.



Сёма жил в селе с бабушкой и старшим братом.



Последняя встреча друзей состоялась около 17 лет назад, когда им было по 7-8 лет. Каникулы тогда подходили к концу, и за Ритой приехала её мать.



- Мы сидим, ждём около своего дома автобус, чтобы уехать в город, а потом в Хабаровск, и прибегает Сёма, приносит с собой помидоры – мне в дорогу. И я сижу с этими помидорами, и бабушка говорит: «Давайте я вас сфотографирую», - продолжает рассказ девушка.



Эта встреча, запечатлённая на фотографии, оказалась последней.



- Я уехала в Хабаровск, а потом в дальнейшем, когда на следующий год приехала опять к бабушке на каникулы, Сёмы там уже не было. Он уехал, - поделилась Маргарита.



Рита, будучи ребёнком, не придала большого значения отъезду мальчика, но спустя годы начала интересоваться судьбой друга. Она подключила к поиску информации о Семёне свою бабушку и подругу из Тарбагатайского района, а также неоднократно сама пыталась найти приятеля через соцсети. Но поиски не давали результатов. Однажды Маргарите пришла в голову мысль найти Сёму с помощью популярных бурятских пабликов. 6 августа девушка разместила пост в паблике «Аноним 03», в пабликах в «Инстаграме», где прикрепила ту самую совместную фотографию с другом.



- Как часто мы встречаем людей, которые сильно западают нам в душу? А если спустя 17 лет ты не можешь забыть кого-то? Всё время пытаешься найти, но понимаешь, что нет ничего, за что можно было зацепиться, кроме фотографии, которая лежит у тебя в шкафу много лет. И каждый раз, когда ты её достаёшь, вспоминаешь, улыбаешься и убираешь обратно. И если есть хоть капля надежды, что я найду тебя, я попытаюсь ей воспользоваться, - говорится в опубликованном посте.



Публикация вызвала большой интерес у людей, многих тронул душевный пост. Люди начали делать репосты, оставлять комментарии.







И накануне сам Семён отозвался на пост.



«Привет. Ну, вот ты меня и нашла», - написал парень своей подруге детства.



- Я смотрю его фотографию, а он вообще не изменился. Он абсолютно такой же, каким был на той фотографии. Только может быть чуть взрослее. И если бы я увидела его фотографию на просторах Интернета, сразу узнала бы, - говорит девушка.







Молодые люди ещё не успели толком пообщаться. Маргарита лишь знает, что Семён живёт в Бурятии, а о том, что его ищут, парню сообщила его одноклассница.



По словам девушки, Семён был очень рад, когда узнал, кто его ищет. Сообщил, что у него также сохранилась их совместная детская фотография, но уже другая, и что довольно часто вспоминал её.



Долгожданная встреча друзей детства состоится осенью.







24-летняя жительница Хабаровска Маргарита Пилипенко нашла своего друга детства из Бурятии спустя 17 лет - благодаря публикации поста в местных пабликах в соцсетях. Девушка знала лишь имя приятеля, примерный возраст, и у неё была лишь одна старая совместная фотография с Сёмой. Но она не теряла надежды найти его.