В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по пляжному волейболу

Местом проведения соревнований станет набережная реки Селенги







В самом центре столицы Бурятии развернутся жаркие баталии – чемпионат Бурятии по пляжному волейболу пройдёт с 10 по 18 августа на набережной реки Селенги. Состязания по самому летнему виду спорта в этом году соберут рекордное количество участников – на республиканский турнир приедут от 45 до 50 команд.- В этом году ребята очень активно взялись за организацию. Занялись оборудованием площадок в центре города. Это доступно, и площадки сделаны профессионально. В будущем году мы подготовимся ещё более серьёзно. Приведём в порядок законность земли, где проводятся соревнования, сделаем трибуны, обеспечим доступность для маломобильных граждан, – рассказывает Виталий Лыгденов, президент Федерации волейбола Бурятии.Жеребьёвка соревнований состоится 8 августа на спортивной площадке набережной напротив центрального стадиона в 19:00. Победитель чемпионата РБ станет известен 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.