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На Байкале состоится скоростное восхождение на пик Черского

На Байкале состоится скоростное восхождение на пик Черского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам предстоит преодолеть дистанцию протяжённостью 44 километра

24 августа в Иркутской области пройдут соревнования по альпинизму в дисциплине скайраннинг-марафон «БАМ Скоростное восхождение на пик Черского 2019». Состязания соберут любителей горного и марафонского бега, альпинизма, скайраннинга, скандинавской ходьбы и пешего туризма со всей страны.

Маршрут дистанции проходит по тропам одного из популярнейших туристических маршрутов России. Он начнётся от центральной площади города Слюдянки по живописной долине ручья Слюдянки до вершины пика Черского.

Открытие соревнований состоится в 8:00 на центральной площади города Слюдянки. В 9:00 начнётся масс-старт. В 17:00 – награждение победителей и призёров.

Участникам предлагается преодолеть одну из пяти дистанций:
- дистанция «2 этап кубка России по альпинизму. Дисциплина: скайраннинг-марафон» – 44 км (участники старше 18 лет);
- дистанция «марафон «БАМ Скоростное восхождение на пик Черского». Чемпионат Иркутской области по альпинизму. Дисциплина: скайраннинг-марафон» – 44 км (участники старше 18 лет);
- дистанция «Лайт-марафон» – 37 км (участники старше 16 лет);
- дистанция «Мини-марафон» – 19 км (участники старше 14 лет);
- дистанция «Скандинавская ходьба» – 17км.

Призовой фонд соревнований 150 000 рублей. Участники, прошедшие полные дистанции «Этап кубка России по альпинизму. Дисциплина: Скайраннинг-марафон», «Марафон 44 км», «Лайт-марафон 37 км», получают медаль финишёра. Участники, прошедшие полные дистанции «Мини-марафон» и «Скандинавская ходьба», получают памятные медали. Также победители и призёры в марафонах награждаются ценными призами, медалями и грамотами.
спорт пик Черского восхождение марафон Слюдянский район Иркутская область БАМ альпинизм
 
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