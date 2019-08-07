Он был направлен на приобщение молодёжи к добровольческому движению
19 июня в лагере «Родник» совместно детским домом-интернатом «Журавушка» состоялся Республиканский слёт вожатых- волонтёров «Миссия добра». На него были приглашены 6 команд из лагерей «Берёзка», «Огонёк», «Зорька», Рассвет», «Черёмушки» и «Родник».
- Этот проект направлен на приобщение молодёжи к добровольческому движению, пробуждению мотивации к этой нелёгкой деятельности. Слёт волонтёров - это уникальная методическая и практическая площадка по подготовке молодёжного актива в участии в главных событиях социальной направленности республики, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Для участников слёта провели обучающий семинар для вожатых-волонтёров, родителей и педагогов о подготовке волонтёров для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Также круглый стол, творческий концерт от детей, отдыхающих в «Роднике» и ДДИ «Журавушка», шоу мыльных пузырей и совместный запуск воздушных змеев.
В завершении участников и руководителей наградили благодарственными письмами и сертификатами.
В Бурятии состоялся слёт вожатых-волонтёров «Миссия добра»
Общество, Фото:
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