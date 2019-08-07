У забайкальца украли кухонную технику, телефон и велосипед

Воры попали в дом через разбитое окно



В полицию обратился житель Кыринского района Забайкальского края и сообщил, что неизвестные из его дома украли мясорубку, блендер, сотовый телефон «Нокиа» и велосипед. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Установлено, что неизвестные проникли в дом через разбитое окно на веранде.



Сотрудники полиции задержали троих местных жителей, подозреваемых в преступлении. Все они ранее уже были судимы, в том числе, за совершение имущественных преступлений.



За кражу с незаконным проникновением возбуждено уголовное дело. Украденное возвращено потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.