Воры попали в дом через разбитое окно
В полицию обратился житель Кыринского района Забайкальского края и сообщил, что неизвестные из его дома украли мясорубку, блендер, сотовый телефон «Нокиа» и велосипед. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Установлено, что неизвестные проникли в дом через разбитое окно на веранде.
Сотрудники полиции задержали троих местных жителей, подозреваемых в преступлении. Все они ранее уже были судимы, в том числе, за совершение имущественных преступлений.
За кражу с незаконным проникновением возбуждено уголовное дело. Украденное возвращено потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
У забайкальца украли кухонную технику, телефон и велосипед
Общество, Фото:
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