В Бурятии пройдёт форум работающей молодёжи

Молодые улан-удэнцы соберутся повысить свои компетенции на Щучьем озере







Молодёжные объединения предприятий Железнодорожного района города Улан-Удэ примут участие в форуме работающей молодёжи «Наш формат», который пройдёт с 9 по 11 августа в спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» на озере Щучьем. Данный форум проводится в третий раз и обрел статус городского мероприятия.Цель форума – повышение профессиональных и личностных компетенций, конкурентоспособности молодёжи в интересах социального, культурного, экономического развития Улан-Удэ. Участники проекта – молодые специалисты или молодые семьи в возрасте от 18 до 35 лет.В программе запланировано проведение четырёх образовательных площадок на темы: сохранение семейных ценностей, ораторское искусство, проектная деятельность и психология личности (актуальные потребности человека). Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.