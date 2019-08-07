В Бурятии пройдёт форум работающей молодёжи

Молодые улан-удэнцы соберутся повысить свои компетенции на Щучьем озере
Молодёжные объединения предприятий Железнодорожного района города Улан-Удэ примут участие в форуме работающей молодёжи «Наш формат», который пройдёт с 9 по 11 августа в спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» на озере Щучьем. Данный форум проводится в третий раз и обрел статус городского мероприятия.
Цель форума – повышение профессиональных и личностных компетенций, конкурентоспособности молодёжи в интересах социального, культурного, экономического развития Улан-Удэ. Участники проекта – молодые специалисты или молодые семьи в возрасте от 18 до 35 лет.
В программе запланировано проведение четырёх образовательных площадок на темы: сохранение семейных ценностей, ораторское искусство, проектная деятельность и психология личности (актуальные потребности человека). Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.
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