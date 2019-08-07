Иркутянин победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо

В финале весовой категории до 81 кг он выиграл у спортсмена из Московской области
Иркутянин Алим Калаев занял первое место на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти мастера спорта СССР А. А. Атабиева. Турнир проходил с 3 по 4 августа в Черкесске и собрал 158 дзюдоистов из более 20 субъектов РФ.
Алим Калаев выступал в весовой категории до 81 кг. В финале он оказался сильнее Георгия Елбакиева, выступающего за Московскую область и Республику Северная Осетия – Алания. Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Артур Панаитов из Санкт-Петербурга и Илья Шлегель из Краснодарского края.
Воспитанник иркутского спортивного клуба «Мори» тренируется под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
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