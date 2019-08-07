В курортной зоне Бурятии прошла акция «Трезвый водитель»

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Автовладельцам напомнили о дорожной безопасности



В Тункинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Трезвый водитель».



В ходе проведения массовых проверок дорожные полицейские напомнили гостям и жителям района об опасности управления автомобилем в состоянии опьянения. Полицейские привели примеры ДТП с участием нетрезвых водителей, а также рассказали об ответственности для нарушителей.



Всех участников мероприятия призвали соблюдать требования дорожной безопасности и не подвергать риску себя, своих близких и окружающих. Отдыхающим пожелали приятного отдыха, рекомендовали не терять бдительность, а случае выявления фактов управления транспортом нетрезвыми водителями – своевременно сообщать в полицию, сообщает УГИБДД по Бурятии.