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В курортной зоне Бурятии прошла акция «Трезвый водитель»

В курортной зоне Бурятии прошла акция «Трезвый водитель»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Автовладельцам напомнили о дорожной безопасности

В Тункинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Трезвый водитель».

В ходе проведения массовых проверок дорожные полицейские напомнили гостям и жителям района об опасности управления автомобилем в состоянии опьянения. Полицейские привели примеры ДТП с участием нетрезвых водителей, а также рассказали об ответственности для нарушителей.

Всех участников мероприятия призвали соблюдать требования дорожной безопасности и не подвергать риску себя, своих близких и окружающих. Отдыхающим пожелали приятного отдыха, рекомендовали не терять бдительность, а случае выявления фактов управления транспортом нетрезвыми водителями – своевременно сообщать в полицию, сообщает УГИБДД по Бурятии. 
ГИБДД
 
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