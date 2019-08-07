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Улан-удэнцы лишаются денег, веря интернет-мошенникам

Улан-удэнцы лишаются денег, веря интернет-мошенникам
Общество,  Фото:pixabay.com
Подавая или находя объявление в интернете, горожане нередко попадаются на уловки аферистов

За 6 месяцев 2019 года на территории Улан-Удэ зарегистрировано 143 факта телефонных и интернет-мошенничеств. При этом 52 из них совершены с использованием популярных сайтов по продаже имущества, в том числе, недвижимости и автомобилей.

Злоумышленники создают, либо находят, на сайтах объявления по купле-продаже имущества, звонят заинтересованным в сделке лицам и, представившись покупателями (продавцами), договариваются об её условиях.

- Если мошенник выступает в роли «продавца», то просит покупателя внести предоплату либо полную стоимость, якобы, реализуемого им товара, которого, в действительности, не существует. Если же он действует от имени «покупателя», то убеждает продавца назвать реквизиты банковской карты, якобы, для внесения денег в счёт предоплаты либо полной оплаты вещи, - предупреждают в пресс-службе МВД по Бурятии.

В реальности же, зная данные карты, собеседник крадёт имеющиеся на счету денежные средства и перестаёт выходить на связь.

Так, 17 января на телефон 57-летней улан-удэнки, разместившей объявление о сдаче жилья на сайте по аренде-продаже недвижимости, позвонила неизвестная. Женщина, «планировавшая» арендовать квартиру, попросила продиктовать реквизиты банковской карты для перевода денег. Получив номер и срок действия карты, защитный код на её оборотной стороне, она отключила телефон, а с карты пропали 200 тысяч рублей. 

Обману подверглась и 25-летняя жительница Улан-Удэ. Инцидент произошёл 10 февраля. Девушка увидела в сети Интернет объявление о продаже бруса, созвонилась, якобы, с «продавцом» и договорилась о его покупке. Впоследствии, по просьбе мужчины, она перечислила ему в качестве предоплаты 29 тысяч рублей. Однако он позвонил повторно и передал телефон, якобы, директору предприятия, который попросил оплатить заказ полностью. Покупательница перевела оставшиеся 68 тысяч рублей на указанный счёт. Брус так и не был доставлен, а мужчина перестал выходить на связь.

7 февраля похожая история произошла с 30-летним мужчиной, который на сайте нашёл объявление о продаже автомобиля за 380 тысяч рублей. Созвонившись с продавцом и обговорив условия сделки, он через «мобильный банк» перечислил деньги в полном объёме. После чего объявление с сайта было удалено, а телефон продавца оказался выключенным.

- Полиция Улан-Удэ призывает граждан быть осторожными при общении с незнакомцами, перепроверять информацию. Если возникают сомнения по поводу сделки, необходимо организовать реальную встречу с продавцом/покупателем и убедиться в наличии товара, который вы хотите приобрести. Также целесообразно заказать вещь на проверенном сайте специализированного магазина, - предупреждают стражи порядка.

Полицейские убедительно просят следовать правилам безопасности и при обращении с банковскими картами и счетами: не сообщать незнакомцам защитный код банковской карты, пароли подтверждения, которые поступают на телефон.
мошенничество
 
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