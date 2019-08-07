В Иркутске состоятся соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Участие в турнире в День физкультурника могут принять все желающие
В День физкультурника, 10 августа, в Иркутске для всех желающих пройдут всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Они состоятся на площадке перед дворцом спорта «Труд». В состав команды должно входить четыре человека, из них три игрока и один запасной.
«Оранжевый мяч» относится к таким федеральным спортивным мероприятиям, как «Кросс Нации», «Российский азимут», «Лыжня России» и проводится в большинстве регионов страны. Ожидается, что в этих соревнованиях, кроме иркутских команд, примут участие представители Шелехова, Усолья-Сибирского, Ангарска и других муниципальных образований области.
Участвовать в спортивном мероприятии можно в трёх возрастных группах: среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше, 2001-2002 годов рождения, среди мужчин и женщин 2000 года рождения и старше. Турнир будет проходить по олимпийской системе (на выбывание). Сама игра проходит на одно кольцо.
В соревнованиях разыгрывается командное первенство в каждой возрастной группе. Команды, занявшие первые места, награждаются кубками минспорта России. Участники команд, занявшие призовые места, будут отмечены медалями и дипломами.
Комиссия по допуску команд будет работать 10 августа на месте проведения соревнований. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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