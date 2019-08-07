В Улан-Удэ ищут серийных воровок (видео)



1) девушка азиатской внешности, на вид 25-30 лет, рост 165 см. Была одета в рубашку синего цвета в клетку, джинсы синие;



2) девушка азиатской внешности, на вид 25-30 лет, плотного телосложения, рост 165-170 см. Была одета в футболку чёрного цвета, джинсы синие.



- У полицейских имеются основания полагать, что данные гражданки причастны к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Всех, кто узнал разыскиваемых на видео или обладает информацией об их местонахождении, стражи порядка просят сообщить в полицию по телефонам: 8(924)55-11-333, 8(3012)21-02-02 или 102 (112).