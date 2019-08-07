В Джидинском районе Бурятии оценивают ущерб от подтопления



Акции по сбору средств пострадавшим от паводка в Джидинском районе пока не проводятся, но в администрации района собираются рассмотреть такое решение.



«При режиме ЧС администрация района должна заактировать ущерб, собрать пакет документов и направить на правительственную комиссию по ЧС. Затем комиссия принимает решение о выплатах и тогда уже отправляет распоряжение министерству социальной защиты населения, которое осуществляет помощь», сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



На сегодня в районе оценивают ущерб от паводка.



- Сейчас идёт подворовой обход, специалисты сельских поселений оценивают ущерб. Вода только ушла, до этого провести оценку возможности не было, - сообщил «Байкал-Daily» Евгений Мункуев, управляющий делами администрации Джидинского района.



- После оценки ущерба будет решаться вопрос о выделении помощи из резервного фонда республики. Вообще в домах подтопило только подполья, на участках были затоплены огороды. Пока никакие акции по сбору средств не проводятся, но мы рассмотрим этот вопрос, - добавил первый заместитель руководителя администрации района Эрдэм Сагалеев.



28 июля после выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня воды на реках Джида, Алцак и Армак. В сёлах были подтоплены дворы, вода появилась в подпольях домов. В Джидинском районе был введён режим ЧС.По состоянию на 5 августа, в Джидинском районе в селе Петропавловка грунтовыми водами подтоплено 158 подпольев домов и 63 приусадебных участка. В селе Енхор грунтовыми водами подтоплены подполья и приусадебные участки 11 домов. Уровень воды снижается.- Сегодня остаются отрезанными 2 населённых пункта: сёла Тохой и Укыр-Челон. В связи с понижением уровня воды открыт подъезд к пешеходному мосту со стороны населенного пункта Оер, со стороны села Тохой, подъезд к пешеходному мосту ограничен. В селе Петропавловка продолжаются работы по отсыпке для усиления дамбы на реке Джида. Отсыпано около 1000 куб. м. песчано-гравийной смеси. Задействованы большегрузные автомобили, фронтальный погрузчик, грейдер, - рассказал в понедельник руководитель республиканского агентства по ГО и ЧС Сергей Борошноев на планёрном совещании у главы Бурятии.Сергей Борошноев сообщил, что спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в отрезанные посёлки переправлены более 1 тонны продуктов питания и предметы первой необходимости. Эвакуированы для оказания необходимой медицинской помощи две беременные женщины, подросток, нуждающийся в операции. Оказана помощь жителям по доставке вещей и иных предметов по их просьбам, сообщает пресс-служба правительства«В целом, по бассейну реки Джида снижается уровень воды в среднем на 28 см за последние трое суток», - отметили на совещании.Сегодня стало известно - по состоянию на 7 августа, в селе Петропавловка вода с приусадебных участков ушла, остаётся в подпольях 12 домов. В селе Енхор грунтовыми водами были подтоплены подполья 60 домов. В селе Джида грунтовая вода остаётся в подпольях 43 домов.