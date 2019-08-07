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На Байкале стартовала летняя школа КВН

На Байкале стартовала летняя школа КВН
Общество,  Фото:pixabay.com
Иркутская молодёжь учится у кавээнщиков теории шутки и актёрскому мастерству

31 июля в посёлке Большое Голоустное Иркутской области стартовала программа летнего отдыха для детей и молодёжи «Летняя школа КВН на Байкале». Традиционно мероприятие проходит на базе СТЦ «Странник».

В этом году в программе принимают участие дети и молодёжь от 9 до 19 лет из 17 муниципальных образований Иркутской области – Иркутска, Зимы, Саянска, Казачинско-Ленского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского и других районов. Программа рассчитана как на опытных кавээнщиков, так и на начинающих, и является отличным способом не только провести время, но и определить для себя место в сфере КВН.

В ходе программы участники делятся на команды в зависимости от возраста, опыта и места проживания и вместе с командой проходят лекции по теории шутки, сценической речи и актёрскому мастерству. Преподавателями выступают автор команды КВН Высшей лиги «Иркутские декабристы» Станислав Мазилкин, актёры театра юного зрителя им. А. Вампилова Виктория Лебедева и Вячеслав Григорян. Тренеры – действующие кавээнщики иркутских команд.

10 августа ребята продемонстрируют приобретенные навыки на большой игре, которая станет заключительным мероприятием школы КВН, сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

КВН Иркутская область лагерь дети
 
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