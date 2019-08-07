Улан-удэнка сыграла в центре города на иочине



Вчера в паблике ves_ulan_ude_ появился ролик, на котором девушка исполнила кавер на песню «Closer» американского дуэта The Chainsmokers на бурятском музыкальном инструменте иочине. На видео Дулма Лхасаранова играет прямо на улице - в беседке на проспекте Победы.







«Ой, какая красивая музыка и исполнитель»

«Молодцы, девчонки! Я сегодня проходила мимо.»

«Я даже подпевала»

«Молодчинка, Дулма. Красиво»

«Здорово!»

«Интересно, ещё будут играть?»





Ранее «Байкал-Daily» писал о Дулме Лхасарановой, в мае девушка совместно с Екатериной Ербановой, которая играет на морин-хууре, «Ой, какая красивая музыка и исполнитель»«Молодцы, девчонки! Я сегодня проходила мимо.»«Я даже подпевала»«Молодчинка, Дулма. Красиво»«Здорово!»«Интересно, ещё будут играть?»Ранее «Байкал-Daily» писал о Дулме Лхасарановой, в мае девушка совместно с Екатериной Ербановой, которая играет на морин-хууре, записали кавер на саундтрек из «Игры престолов». Тогда видеоролик распространился по Сети и набрал большую популярность.



Девушки периодически записывают каверы на известные песни.