Улан-удэнка сыграла в центре города на иочине

Вчера в паблике ves_ulan_ude_ появился ролик, на котором девушка исполнила кавер на песню «Closer» американского дуэта The Chainsmokers на бурятском музыкальном инструменте иочине. На видео Дулма Лхасаранова играет прямо на улице - в беседке на проспекте Победы.
Пользователям Сети понравилось видео – оно набрало почти 13 тысяч просмотров на сегодня, и многие поддержали девушку:
«Ой, какая красивая музыка и исполнитель»
«Молодцы, девчонки! Я сегодня проходила мимо.»
«Я даже подпевала»
«Молодчинка, Дулма. Красиво»
«Здорово!»
«Интересно, ещё будут играть?»
Ранее «Байкал-Daily» писал о Дулме Лхасарановой, в мае девушка совместно с Екатериной Ербановой, которая играет на морин-хууре, записали каверна саундтрек из «Игры престолов». Тогда видеоролик распространился по Сети и набрал большую популярность.
Девушки периодически записывают каверы на известные песни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Dua Lipa -New Rules 🎵😍🥰 Как вам наше исполнение на эту песню ? 🥰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.s. Ну мы оочень старались 🙈записать хорошо 🌸 и это было нелегко 😅 Кто-то приехал после тренировки ,а кто-то после занятий 🙊 Сели в 6 вышли из колледжа в 23😂 Но довольные ❤️🥰 Послушайте на досуге нашу игру ,но особо не обращайте внимания на нас 😂. #dualipa #dualipaedit #dualipalovers #dualipafans#dualipaedits #dualipavideos #dualipanews #dualipalovers #dualipafan #dualipablackpink #dualipaqueen #dualipablackpink#dualipahotterthanhell #dualipasongs #dualipamusic #dualipamemes #dualipatour #dualipalove #dualipasongs #dualipamnl #dualipalive #dualipablackpink #dualipanewrules #dualipaart #dualipafanpage #music #musically #musicvideo #musica #musician#mma